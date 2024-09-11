Сергей Собянин: инвесторы построят и передадут городу 283 объекта инфраструктуры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Инвесторы построили в столице 136 детских садов и 50 школ за последние пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы напомнил, что раньше большую часть образовательных учреждений обеспечивал город, а у инвесторов долгое время не было обязательств по возведению социальных объектов рядом с новыми ЖК.

"В 2021 году мы ввели практику договоров участия с застройщиками. По ним новые социальные объекты сразу передаются городу по завершении строительства", – отметил Собянин.

Так, на сегодняшний день было заключено 150 договоров участия, из них семь уже выполнены в полном объеме. Всего инвесторы построят и передадут городу 283 объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Накануне Собянин одобрил строительство семи объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, которые будут возведены в нескольких районах Москвы за счет частных инвестиций. Строительство объектов будет проводиться в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

За прошедшие пять лет Москва сдала в аренду инвесторам 33 земельных участка в ТиНАО для строительства коммерческих объектов. Их общая площадь превышает 17,8 гектара. При этом площадь возводимых объектов может превысить 360 тысяч "квадратов".