Почти 600 некапитальных объектов разместятся на арендованных у города земельных участках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года арендаторы московской земли получили разрешения на размещение 599 некапитальных объектов благоустройства и спорта. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

В Москве действует упрощенная схема установки объектов некапитального строительства на арендованных у города земельных участках. Как отметил Ефимов, чаще всего арендаторы обращаются за разрешением на установку шлагбаумов, ограждений и дополнительных сооружений на территориях производств. Также появятся 10 спортивных сооружений, например, крытые теннисные корты и скалодром, добавил вице-мэр.

Заявки на размещение таких объектов рассматриваются на заседаниях специализированной межведомственной комиссии. В ее составе представители московских департаментов, комитетов и префектур. После согласования с арендаторами заключаются дополнительные соглашения к договорам аренды земли.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала 2024 года больше всего согласовано размещение таких объектов, как склады, ангары и навесы – 243. Также арендаторы получили разрешения на установку 118 шлагбаумов и 71 КПП.

Более того, на арендованной у города земли арендаторы разместят 70 хозяйственных площадок для обслуживания зданий, 32 ограждающие конструкции, а также трансформаторные подстанции и фонтаны.

Ранее столица заключила с застройщиками договор аренды земли для реализации 230 масштабных инвестпроектов в период с 2022 года. Общая площадь земельных участков – порядка 538 гектаров. На выделенной земле появятся производства, детсады, школы, спорткомплексы, многофункциональные центры и другое.

Кроме того, Москва предоставила пяти инвесторам земельные участки по ставке один рубль в год для строительства предприятий в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское. Там возведут объекты автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслей промышленности.