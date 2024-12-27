Собянин одобрил создание завода и логистического комплекса на территории Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин одобрил создание завода по изготовлению пищевого оборудования и логистического комплекса на территории Москвы. Они расположатся в Южном Бутове и Молжаниновском, передает портал мэра и правительства столицы.

Завод и логистический комплекс построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, на них создадут более 260 рабочих мест. Проекты реализуют за счет частных инвестиций. Мэр уже подписал соответствующее разрешение.

Отмечается, что реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года правительство Москвы заключило более 140 соглашений с инвесторами по строительству более 6 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Совокупно в развитие города привлекут более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать около 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

На данный момент в рамках программы уже построили 25 объектов.

Ранее Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе – там построят школу, детский сад и логистический комплекс. Объекты возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности город получит порядка 450 новых рабочих мест.