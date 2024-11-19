19 ноября, 16:54Мэр Москвы
Сергей Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Молжаниновском районе столицы построят школу, детский сад и логистический комплекс, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Как пояснил мэр Москвы, объекты возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. Детсад с бассейном будет рассчитан на 275 детей, образовательная организация – на 1 050 детей.
"В общей сложности город получит порядка 450 новых рабочих мест и комфортные условия для обучения и физического развития детей", – сказал Собянин.
Градоначальник также отметил, что за 4 года реализации программы Москва заключила с инвесторами соглашения на строительство свыше 6 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Всего будет создано больше 290 тысяч новых рабочих мест.
Между тем в Краснопахорском районе ТиНАО появятся два логистических комплекса. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда там развернут 400 новых рабочих мест.
В настоящее время программа распространяется на все районы Москвы. Город уже подписал свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят более 6 миллионов "квадратов" недвижимости.
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