Сергей Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Молжаниновском районе столицы построят школу, детский сад и логистический комплекс, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как пояснил мэр Москвы, объекты возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда. Детсад с бассейном будет рассчитан на 275 детей, образовательная организация – на 1 050 детей.

"В общей сложности город получит порядка 450 новых рабочих мест и комфортные условия для обучения и физического развития детей", – сказал Собянин.

Градоначальник также отметил, что за 4 года реализации программы Москва заключила с инвесторами соглашения на строительство свыше 6 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Всего будет создано больше 290 тысяч новых рабочих мест.

Между тем в Краснопахорском районе ТиНАО появятся два логистических комплекса. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда там развернут 400 новых рабочих мест.

В настоящее время программа распространяется на все районы Москвы. Город уже подписал свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят более 6 миллионов "квадратов" недвижимости.