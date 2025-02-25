Объем розничной торговли в Москве вырос в 2024 году на 4,9%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

По итогам прошлого года объем розничной торговли в Москве вырос на 4,9%, достигнув 7,5 триллиона рублей. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

По ее данным, основной вклад в увеличение объемов розничной торговли внес непродовольственный сектор, его обороты выросли на 8,1% – до 3,8 триллиона рублей. Самые большие продажи наблюдались в магазинах косметики и парфюмерии, одежды, мебели и цифровой видео- и аудиотехники.

"Потребительская активность в Москве остается высокой. Под влиянием спроса сетевые торговые точки и маркетплейсы расширяют каналы продаж и сервисы доставки, увеличивают ассортимент за счет собственных марок, товаров отечественного производства и продукции из дружественных стран", – сообщила Багреева.

Что касается продовольственного сектора, то здесь объем продаж увеличился на 1,6%, достигнув 3,7 триллиона рублей. Главным образом рост оборота связан с расширением сетей сервисов доставки и открытием кафетериев в магазинах. Доля столицы в общем объеме розничной торговли России составила 13,5%, сказано в материале.

Покупательская активность повлияла на посещаемость торговых центров Москвы. В 2024 году их трафик увеличился на 2,1% – в среднем он составил 271 человек в сутки на тысячу квадратных метров.

Основной рост посещаемости зафиксирован в ТЦ районных центров площадью до 20 тысяч квадратных метров, в то время как в более крупных объектах посещаемость осталась на уровне 2023 года.

Ранее на портале mos.ru появился новый спецпроект "Московская торговля". Здесь пользователи смогут узнать о городских фестивалях, ярмарках, гастрономических пространствах и мерах по поддержке бизнеса.

Между тем Москва 24 запускает новую рубрику "Твои бывшие", в которой расскажет о брендах и компаниях, готовых вернуться на российский рынок. Среди них – французский автопроизводитель Renault, Visa и Mastercard, а также американская корпорация Boeing.