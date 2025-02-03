Собянин назвал самые востребованные инструменты для бизнеса на портале mos.ru

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Более 2,5 миллиона раз предприниматели обратились к mos.ru в прошлом году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Причем самыми популярными инструментами для бизнеса из более чем 200 стали:



сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка;

оформление пропусков на проезд грузового транспорта в зонах ограниченного движения в Москве;

онлайн-запись на прием к специалистам Мосгосэкспертизы для проведения государственной экспертизы.

Для удобства в прошлом году специалисты запустили и модернизировали больше 80 услуг для бизнеса, уточнил мэр. В их число вошли навигатор по земельным услугам и сервисам, а также онлайн-заявление на конкурс на лучшее праздничное оформление предприятия.

Помимо этого, был сокращен срок предоставления услуг по согласованию проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия и по оформлению ордера на земляные работы, а также на согласование дизайн-проекта размещения вывески.

Еще столичные власти уделили внимание модернизированию ряда услуг по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий, добавил Собянин.

Тем временем на столичном портале поставщиков количество зарегистрированных предпринимателей превысило 360 тысяч. Портал позволяет расширять географию бизнеса и оперативно находить потребителей для своей продукции среди 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов.

В прошлом году на площадке зарегистрировались более 31 тысячи новых поставщиков. Активнее всего к порталу подключались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской области и Пермского края.