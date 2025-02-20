Москвичам в новой рубрике рассказали о брендах, которые могут вернуться в Россию

Москва 24 запускает новую рубрику "Твои бывшие", в которой расскажет о брендах и компаниях, готовых вернуться на российский рынок. Среди них – французский автопроизводитель Renault, Visa и Mastercard, а также американская корпорация Boeing.

Renault не исключает возвращения на российский рынок. Генеральный директор компании Лука де Мео заявил, что, если появятся возможности для бизнеса, компания постарается воспользоваться ими.

Visa и Mastercard пока не обращались в Центробанк по вопросу возвращения в Россию, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, говорить об этом пока преждевременно.

Компания Boeing также планирует возобновить свою деятельность в России, разрешив закупку самолетов и поставки запчастей. Эксперты считают, что для самой корпорации это выгодное решение, так как российский рынок предоставляет хорошие возможности для бизнеса.

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