Депутат Антропенко: западным брендам будет непросто вернуться в Россию

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Западным брендам будет не просто вернуться в Россию, поскольку отечественные производители успели хорошо себя зарекомендовать. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Парламентарий подчеркнул, что российские бренды способны составить "достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды". При этом, по его словам, для производства одежды не нужны сложные технологии и серьезные инвестиции.

"Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придется серьезно демпинговать", – заключил депутат.

В СМИ ранее появилась информация, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius начали готовиться к возвращению на российский рынок. По данным журналистов, представители компаний анализируют ситуацию на российском рынке и работают с архивными документами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль пока не получал сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться в РФ.