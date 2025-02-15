Песков заявил об отсутствии сигналов о желании западного бизнеса вернуться в РФ

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Кремль пока не получал сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В СМИ ранее появилась информация, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius начали готовиться к возвращению на российский рынок. По данным журналистов, представители компаний анализируют ситуацию на российском рынке и работают с архивными документами.

Между тем в 2025 году в Россию может прийти до 25 зарубежных брендов. По словам старшего директора СORE.XP Марины Малахатько, в процессе согласования сделок многие партнеры предпочитают соблюдать конфиденциальность.