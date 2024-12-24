Проект "российской полки" в магазинах начнут с косметики и бытовой химии

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Создание российской полки товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Ведомство подготовило обновленную версию законопроекта о российской полке товаров в торговых сетях. Данный механизм призван дать маркетинговые преференции отечественным производителям, для того чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с зарубежными брендами.

"В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики", – приводит слова Алиханова РИА Новости.

Глава Минпромторга заявил, что эти товары являются флагманами в потребительских областях, а сама отрасль наукоемкая и подтягивает за собой смежные отрасли. По его словам, по мере готовности отечественных производителей к механизму будут подключаться и другие товарные группы.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить план действий по продвижению российских брендов. Президент отметил, что страна готова производить большую линейку качественной и конкурентоспособной продукции.

Между тем в России могут ввести госрегулирование наценок на некоторые товары. Минсельхоз ранее поддержал предложение депутатов о государственном регулировании наценок. Если цены в течение двух месяцев растут более чем на 10%, надбавки для оптовиков и розничных торговцев могут быть повышены до 5 и 15% соответственно.