Продуктовые социальные карты появятся в Калининградской области в 2025 году

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В Калининградской области хотят ввести продуктовые социальные карты. Их разработкой планируется заняться в 2025 году, рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

По его словам, такая карта уже работала в области непродолжительное время. Теперь она будет направлена на незащищенные категории граждан. Так, они смогут покупать необходимые продукты.

Также Беспрозванных объяснил, как происходит установка цен на продукты в области. Губернатор подчеркнул, что товары поступают на полки в магазины двумя путями: от местных производителей и завозятся из других регионов. При этом стоимость продукции местных производителей контролировать легче.

Привозные товары же включают в себя затраты на непростую в условиях санкций логистику в область. В связи с этим губернатор обратился в ФАС с просьбой расширить существующий список социально важных товаров.

"Мы его (список. – Прим. ред.) расширяем самостоятельно. И мы подписываем соглашение со всеми участниками цепочки поставки продукции по минимальной наценке", – цитирует Беспрозванных РИА Новости.

Губернатор уверен, что такая система позволяет прозрачно контролировать и распределять ответственность на каждого конкретного участника цепочки.

Тем временем в Москве появился QR-код заказа для получения продуктов на молочной кухне. Он доступен в электронной медицинской карте (ЭМК).

В соответствующем разделе можно ознакомиться с историей заказов на получение льготных продуктов питания, их перечнем и графиком работы молочно-раздаточных пунктов (МРП). Всего в столице работает более 200 молочных кухонь. Кроме того, у московских семей есть возможность дистанционно подать заявление на бесплатное молочное питание и заказать его на mos.ru.

