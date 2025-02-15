Девятилетний москвич начал зарабатывать на бисероплетении

9-летний Дима Коренков создает украшения из бисера и уже заработал первые 100 тысяч рублей. Сначала он продавал изделия на ярмарках, а затем у него появились постоянные клиенты среди друзей, знакомых и одноклассников.

Юный предприниматель планирует создать собственный бренд "Бусы брендс". Он гарантирует качество своих работ и предлагает клиентам возврат или ремонт в течение двух недель. Деньги, которые он зарабатывает, Дима использует с умом – он даже вложился в покупку ипотечной квартиры.

Кроме бисероплетения, школьник занимается моделингом, актерским мастерством, рисует и осваивает финансовую грамотность. В будущем он мечтает стать известным мастером, принимать заказы со всего мира и построить отель на необитаемом острове.

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