Вильфанд: температура опустится на 3–4 градуса ниже нормы в Москве в выходные дни

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Морозная погода продолжит усиливаться в Москве и области. Так, в выходные дни температура воздуха опустится на 3–4 градуса ниже нормы, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, в субботу, 15 февраля, температура в ночные часы в Москве фиксировалась на отметке около минус 9 градусов, по области достигала минус 12 градусов. Днем показатели термометров будут варьироваться в диапазоне минус 6–8. По области температура составит до минус 10 градусов.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в Москве похолодает до минус 11–13 градусов. На территории региона температура опустится до минус 16 градусов. В дневное время она сохранится в промежутке от минус 7 до минус 12 градусов.

Вместе с тем, напомнил эксперт, к концу текущей недели снежный покров в столице вырастет до 2–4 сантиметров. К настоящему моменту на столичных метеостанциях было зафиксировано около 1 сантиметра снега, а в Клину и Дмитрове его высота достигла 4 сантиметров.

При этом, по прогнозам синоптиков, с 23 февраля в Москву может вернуться оттепель. Так, в начале третьей декады месяца температура начнет стремиться к нулю. В этот период также ожидаются снегопады, мокрый снег и смешанные осадки.