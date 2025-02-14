Метеорологи пообещали необычно теплую весну в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Наступающая весна ожидается необычайно теплой. Сильнее всего отклонение от привычного климата заметят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа и Самары, сообщает "Российская газета" со ссылкой на метеорологов "Яндекс Погоды".

Как они рассказали, весной продолжится перенос разогретых атлантических воздушных масс. Превышение климатической нормы коснется европейской территории страны, Урала, Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока.

Среднее положительное отклонение от весенней нормы во всех городах-миллионниках России составит 1,4 градуса. Наибольшее превышение, от 2 до 3 градусов, будет наблюдаться в Арктической зоне, на Ямале и архипелаге Новая Земля.

По словам синоптиков, необычно теплый март будет фиксироваться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми и в других городах Центральной России. При этом в Южном, Сибирском и частично Приволжском федеральных округах теплым ожидается апрель.

В столичном регионе превышение температуры окажется одним из самых высоких в стране, в марте оно достигнет 2,1 градуса.

Кроме того, весной 2025 года прогнозируются и дожди. В марте в Москве выпадет в три раза больше осадков, чем в прошлом году (до 40 миллиметров), а в мае – до 60 миллиметров.

В Ростове-на-Дону может выпасть около 145 миллиметров осадков, в Воронеже – 130, в Волгограде – 105, а в Краснодаре – 180 миллиметров. При этом в Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Барнауле, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и Анадыре синоптики ожидают засушливую погоду.

На фоне теплой весны вегетационный период у растений начнется раньше обычного, отмечают эксперты.

Вместе с тем метеорологи добавили, что автолюбителям необходимо готовиться к смене шин у транспорта. Раньше всех переобуть автомобили надо будет жителям Краснодара – в марте.

На рубеже марта и апреля поменять шины следует водителям из Волгограда и Воронежа, в начале апреля – из Самары, в середине апреля – из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и Челябинска, ближе к концу апреля – из Санкт-Петербурга.

Между тем территорию участка, электропроводку и запас удобрений необходимо проверить на даче перед началом весны, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Первым делом она посоветовала оценить состояние участка – в частности, целостность строений и заборов. После этого можно будет составить список дел на весну.

