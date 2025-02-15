Синоптик Леус: 15 февраля стало самым холодным днем с начала года в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Суббота, 15 февраля, стала самым холодным днем в Москве с начала года, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Так, уже в 08:00 термометры базовой метеостанции ВДНХ зафиксировались на отметке минус 9,5 градуса, пояснил эксперт.

При этом, по его словам, температура воздуха в столице опустится до минимальных показателей ориентировочно после 09:30 по московскому времени.

В целом, по прогнозам экспертов, в эти выходные дни, 15 и 16 февраля, температура воздуха снизится на 3–4 градуса ниже нормы.

Вместе с тем к концу недели снежный покров в столице вырастет до 2–4 сантиметров. К настоящему моменту на московских метеостанциях уже зафиксировано около 1 сантиметра снега.