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15 февраля, 06:30

Общество

Европейцы протестуют против добавления насекомых в еду

Европейцы протестуют против добавления насекомых в еду

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С 10 февраля в Европе разрешили добавлять муку из личинок червей в хлеб, макароны, сыр и джемы. Это решение вызвало волну протестов – жители отказываются есть такие продукты и требуют прозрачной маркировки.

Насекомых представляют как экологичный источник белка, который якобы снижает выбросы углекислого газа. Однако европейцы опасаются, что в будущем животные продукты могут исчезнуть из магазинов.

К 2030 году Евросоюз планирует значительно сократить их производство, что уже вызывает недовольство фермеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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