"Известия": Минпромторг планирует сделать обязательными ГОСТы для пищевиков

Фото: depositphotos/Lihodeev

Минпромторг предложил дополнить проект, который обязывает производителей еды отправлять на экспертизу стандарты организации и техусловия, по которым они изготавливают товары. Таким образом, ведомство намерено обязать отрасль укладываться в нормативы ГОСТов, которые носят в России добровольный характер, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в алкогольной отрасли уже действует схожий подход, при котором производители не могут вывести спиртное в крупные торговые сети без обязательного исполнения госстандартов.

На сегодняшний день пищевики могут производить свои товары по ГОСТам либо использовать свои собственные техусловия и стандарты организации. В Минпромторге полагают, что производители в своих ТУ и СТО не должны устанавливать требования, ухудшающие характеристики товаров или противоречащие условиям национальных стандартов.

Как отметили в Роскачестве, все продукты на рынке должны быть безопасными и соответствовать техрегламентам. В них регуляторы установили определенные требования к микробиологии, содержанию тяжелых металлов, пестицидов, радионуклеидов и прочего.

Ранее в России предложили проверить импортную газировку на содержание вредных веществ. Речь идет о произведенных в Европе напитках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico, в которых был превышен уровень токсичных веществ.

Кроме того, депутаты ГД выступили с предложением ввести ГОСТ на суши и роллы, чтобы повысить качество и безопасность продукции. По словам парламентариев, в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью рынка общественного питания. Однако вместе с ростом спроса участились и случаи обращений россиян, связанных с качеством и безопасностью такой продукции.