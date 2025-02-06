"Известия": в России с 1 февраля вступил в силу ГОСТ для умного дома

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В России с 1 февраля вступили в силу государственные стандарты для умного дома, который помогает отличить здание с высокотехнологичными инструментами от маркетинговых подделок, сообщает газета "Известия".

Согласно ГОСТ, в дополнение к домофонам в здании должна быть установлена система безопасности, которая отслеживает движение, возгорание и утечку газа. Также в здании должны быть установлены датчики, которые позволяют регулировать температуру и экономить ресурсы.

Новые правила устанавливают основные параметры устройств и оборудования для умного дома. Они также определяют структуру системы и требования к единой цифровой среде.

"Создание крупнейшей серии стандартов цифровизации МКД – первый шаг к формированию безопасной и комфортной среды в российских домах, что повысит качество жизни наших граждан", – рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

В одном из стандартов представлена система классификации умных домов по степени их оснащенности. Это поможет покупателям квартир в новостройках лучше понимать, что конкретно они покупают.

Комплексный подход к внедрению цифровых технологий в многоквартирные дома нацелен на оптимизацию условий проживания. Применение современных технологий поможет повысить уровень безопасности граждан, улучшит условия их жизни и снизит затраты на использование цифровых решений, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Кроме того, ГОСТы учитывают потребности всех участников процесса: застройщиков, проектировщиков, управляющих организаций, производителей оборудования и программного обеспечения, системных интеграторов и операторов связи.

На данный момент сложно определить, насколько стандарты влияют на цену за квадратный метр. Однако инвестиции в технологии и энергоэффективные решения окупаются в процессе эксплуатации здания.

"В ближайшие три-пять лет большинство новых жилых комплексов будет оснащаться элементами умного дома уже на этапе строительства", – обратили внимание в одном из холдингов.

Там считают, что стандарты упорядочивают решения и обеспечивают взаимодействие устройств, платформ, сервисов и систем умного дома. При этом важно решить вопросы коммуникации и архитектуры цифровых систем на этапе проектирования зданий.

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