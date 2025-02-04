Московская компания разработала уникальный вентиляционный отвод

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработала штампованный отвод прямоугольного сечения из оцинкованной стали для систем вентиляции, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Новая деталь превосходит привычные изделия по многим аспектам, пояснил он. Отвод принадлежит к более высокому классу герметичности, а также характеризуется улучшенными аэродинамическими свойствами. При этом цена данной разработки на 20% ниже стандартного изделия, а на его производство требуется в три раза меньше времени.

Для создания этого изделия фабрика также разработала и запустила обновленную технологическую линию. Она полностью автоматизирована, что позволило исключить ручной труд и существенно нарастить объем производства, рассказал генеральный директор предприятия Кирилл Прахов. Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать 200 тысяч штук штампованных отводов.

Это изделие массово используется в жилищном строительстве, на производстве, а также в процессе возведения и ремонта административных зданий и объектов социального назначения, обратил внимание Прахов, подчеркнув, что потребность рынка в этом изделии очень высока.

Ранее российские программисты создали приложение, которое позволяет подключать криптокошельки к банковской карте. Транзакции становятся быстрее, чем в Сети и на торговых платформах, а традиционное пополнение карты не требуется. Такое решение привлекло огромный интерес инвесторов.