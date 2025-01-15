Более тысячи компаний разрабатывают ИИ-проекты в Москве

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1 200 столичных компаний создают проекты на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Чаще всего организации развивают сферы ПО, медицины, рекламы и маркетинга. Эти предприятия, по словам заммэра, могут принять участие в московской программе тестирования инноваций, а также получить гранты на патентование изобретений и пилотирование продуктов.

"За последние два года поддержку со стороны города получил каждый пятый разработчик ИИ-проектов. Только в 2024-м финансовой и нефинансовой помощью воспользовалось 112 компаний", – отметила Сергунина.

В Москве уже внедрены ряд решений на основе ИИ, включая автономных роботов-уборщиков "Пиксель". Проект был спроектирован резидентом столичного кластера "Ломоносов". Роботов можно найти в парках 50-летия Октября, "Кузьминки" и "Сокольники". Зимой они чистят дорожки от снега, а летом подметают и моют их.

"Механизмы оснастили лидарами, датчиками, обзорными и стереокамерами", – уточнила заммэра.

Другой ИИ-проект представляет собой электронную платформу, где можно создать дизайн квартиры. Человек указывает свои пожелания, а нейросеть сама подберет подходящие варианты интерьера.

Кроме того, участники "Академии инноваторов" создали ассистента с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать записи онлайн-встреч, превращая речь в текст, и даже выделять основные тезисы бесед.

Еще один проект, созданный благодаря поддержке Москвы, помогает сдавать экзамены студентам и школьникам. Эта нейросеть может генерировать тесты на основе загруженных материалов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице запущен ИИ-сервис по аналитике градостроительного плана участка. Нейросеть структурирует информацию не только для анализа, но и для последующего прогнозирования.

Здесь же можно автоматически разработать планировку жилья по реновации, проверить качество проектной документации и посчитать стоимость строительных процедур.

