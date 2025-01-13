Искусственный интеллект начал помогать в проверке статуса карты москвича

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Горожане теперь могут проверить статус карты москвича с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для этого жителям Москвы нужно позвонить на горячую линию. Голосовой помощник общегородского контакт-центра в любое время дня и ночи не только предоставит актуальную информацию о статусе карты в настоящий момент, но и расскажет о причинах и дате прекращения ее действия, а также о сроке действия транспортных льгот и многом другом.

Горячая линия уже более 12 лет помогает москвичам получать информацию и решать различные вопросы, связанные с картой, отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. По его словам, благодаря ИИ горожанам теперь не нужно ждать ответа оператора на линии. Специалисты контакт-центра, в свою очередь, могут больше времени уделить решению более сложных вопросов.

Чтобы держателей карт подключили к голосовому помощнику, им нужно позвонить по телефону 8 (495) 539-55-55 и нажать цифру 5. После этого следует сказать: "Хочу узнать статус карты москвича", "Проверка статуса моей карты" или "Почему моя карта не работает?" и назвать серию и номер карты. Если же информацию получить не удалось или появились дополнительные вопросы, виртуальный ассистент переведет звонок на оператора.

Кроме того, горожане могут узнать необходимые сведения онлайн в сервисе "Проверка статуса действующей карты москвича" на портале mos.ru. Там тоже нужно указать номер и серию карты, а также номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при подаче заявления. На финальном этапе верификации потребуется в появившуюся строку ввести символы с картинки, расположенной рядом, и нажать кнопку "Проверить".

На портале mos.ru появилась улучшенная форма подачи заявления на оформление карты москвича. Теперь на протяжении всего оформления пользователь будет видеть подсказки и рекомендации, а предварительная проверка поможет избежать ошибок. Также гражданам не нужно указывать запись полиса ОМС на карту, так как для жителей региона он запишется автоматически.

За все время существования проекта горожане получили уже свыше 30 миллионов карт, продолжая пользоваться мерами соцподдержки и городскими сервисами. Ее могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, родители и дети из многодетных семей и представители других льготных категорий.