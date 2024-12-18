Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители Москвы стали чаще использовать автоплатеж в сервисе "Мои платежи" на mos.ru для регулярной оплаты счетов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

С начала 2024 года горожане использовали эту функцию сервиса более 434 тысяч раз. Так, чаще всего автоплатеж используется для оплаты питания в школе, счетов за детский сад и продленку, единого платежного документа (ЕПД) и мобильной связи.

"Благодаря автоплатежам жителям столицы не нужно тратить время на поиск и оплату регулярно выставляемых счетов. Достаточно выбрать и настроить подходящие параметры, чтобы новые счета оплачивались автоматически и своевременно", – отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Создать автоплатеж можно сразу после первой оплаты выбранной услуги в сервисе "Мои платежи".

При подключении автоплатежа по выставленному счету плата за выбранную услугу будет списываться автоматически сразу после появления счета. Для настройки автоплатежа по расписанию достаточно указать сумму и периодичность, с которой будут списываться средства. Кроме того, москвичи могут подключить автоплатеж по порогу баланса.

Сервис позволяет найти и оплатить более девяти тысяч различных услуг городских и коммерческих организаций. За семь лет работы горожане оплатили с его помощью свыше 104 миллионов счетов.

Ранее на mos.ru также появилась услуга "Возврат переплаты по административным штрафам и пошлинам". С ее помощью удастся уменьшить время рассмотрения заявлений и сократить число отказов. Для горожан данная услуга размещена в разделе "Штрафы, налоги, оплата услуг", для представителей бизнеса – в разделе "Урегулирование споров и защита прав".