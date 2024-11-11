Собянин рассказал, какие решения разрабатывают в Центре ИИ в градостроительстве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный Центр искусственного интеллекта в градостроительстве изучает потребности участников процесса, а также разрабатывает и внедряет инновационные решения в этой сфере. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что уже запущен сервис по аналитике градостроительного плана участка, в котором ИИ получает и структурирует данные не только для анализа, но и для прогнозирования. Квартирография, в свою очередь, позволяет в автоматическом режиме разработать планировку жилья по реновации.

Кроме того, действует цифровой нормоконтроль, который проверяет качество оформления рабочей и проектной документации, и калькулятор строительных процедур.

"Также в работе другие инновационные решения: мониторинг хода строительства, поиск коллизий в BIM-моделях, планирование застройки и развитие городских территорий на базе эволюционных вычислений", – заявил градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее столичных предпринимателей пригласили на онлайн-конференцию, в ходе которой их научат применять искусственный интеллект в своем бизнесе.

В рамках мероприятия "Нейросети в бизнесе: опыт и перспективы", которое состоится 15 ноября, бизнесменам помогут использовать ИИ при создании презентаций и работе с электронными письмами, а также во взаимодействии с клиентами.

