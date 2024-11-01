Новый сервис ИИ для выявления желчнокаменной болезни на КТ заработал в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Новый сервис искусственного интеллекта для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии впервые заработал в Москве, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это распространенное заболевание и диагностируется в среднем у каждого пятого взрослого пациента", – цитирует вице-мэра Агентство "Москва".

По ее словам, КТ считается одним из наиболее надежных методов диагностики желчнокаменной болезни, так как она может долго протекать бессимптомно, не оказывая влияния на общее состояние человека. Новый сервис сразу покажет врачам наличие камней в желчном пузыре и автоматически сделает нужные измерения, тем самым ускоряя диагностику.

В свою очередь, директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев уточнил, что перед тем, как внедрить сервис в систему московского здравоохранения и начать работать непосредственно с живыми людьми, ИИ прошел тестирование.

"Работая над внедрением сервисов искусственного интеллекта в здравоохранение, мы стараемся автоматизировать процессы, чтобы врач не тратил время на рутинные измерения", – отметил он.

Васильев добавил, что такие алгоритмы также являются дополнительным средством для проверки мнения врача, позволяя ему в некоторых случаях подтвердить свою оценку.

К настоящему моменту нейросети помогли московским рентгенологам обработать 13 миллионов различных лучевых исследований. Так, с помощью ИИ медики могут обнаружить на лучевых исследованиях признаки 38 заболеваний.

Речь идет о таких болезнях, как рак легких, пневмония, остеопороз позвоночника, ишемическая болезнь сердца, инсульт, легочная гипертензия и других. Применение искусственного интеллекта также способствует оперативному отслеживанию динамики состояния пациентов.