В Москве разработали приложение, объединяющее криптокошельки с банковскими картами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российские программисты создали приложение, которое позволяет подключать криптокошельки к банковской карте. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ведомстве рассказали, что новое приложение дает возможность напрямую подключать свои карты к криптокошелькам и осуществлять покупки с помощью криптовалют. Транзакции становятся быстрее, чем в Сети и на торговых платформах, а традиционное пополнение карты не требуется.

Разработчики смогли интегрировать криптовалюту в традиционные банковские карты, и такое решение привлекло огромный интерес инвесторов, уточнили в департаменте.

В последнее время платежи на основе блокчейна становятся более популярными в международных транзакциях. Объединенные Арабские Эмираты являются признанными лидерами банковских инноваций на Ближнем Востоке, успевшие накопить опыт в интеграциях блокчейна в экономику. В связи с этим контракт с российскими специалистами на разработку программного обеспечения для криптокошельков говорит о высокой оценке программистов из РФ ближневосточными финансистами.

Международная сделка была заключена при содействии Московского экспортного центра. Она имеет огромное значение как для платежей, так и поддержания имиджа России как одного из лидеров цифровизации бизнеса, добавили в пресс-службе.

Между тем в Москве оборот IT-сектора за девять месяцев текущего года превысил 3,1 триллиона рублей, увеличившись на 38,2% по сравнению с тремя кварталами 2023-го.

Так, более 2,1 триллиона рублей обеспечили компании, занятые разработкой ПО и IT-консалтингом. Почти триллион рублей приходится на создателей баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ и других.