В Москве IT-компании увеличили оборот на 38%

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В Москве оборот IT-сектора в январе – сентябре 2024 года превысил 3,1 триллиона рублей. Он увеличился на 38,2% по сравнению с тремя кварталами прошлого года, рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По словам вице-мэра, IT-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей.

"В условиях санкций, когда часть иностранных компаний ограничила доступ к своим продуктам и сервисам, а часть зарубежных IT-решений стала небезопасной для использования, все больше российских компаний переходит на отечественные продукты и сервисы – программное обеспечение (ПО), хостинг и облачные хранилища данных, корпоративные почтовые платформы и другие", – сказала Багреева, добавив, что спрос на отечественные IT-продукты растет во всех секторах городской экономики.

По ее словам, из этой суммы более 2,1 триллиона рублей обеспечили компании, занятые разработкой ПО и IT-консалтингом. На создателей баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ и другие компании приходится почти 1 триллион рублей.

Также более 84% оборота сектора обеспечили крупные и средние IT-компании, на малые предприятия приходится почти 16% отраслевого оборота.

Так, в реестре российского ПО зарегистрировано свыше 8,8 тысячи единиц разработанного в Москве ПО от почти 3,1 тысячи московских правообладателей. Это 38,5% от общего числа включенного в реестр отечественного ПО, подчеркнула вице-мэр. При этом около 3,3 тысячи столичных программных решений было добавлено в реестр с начала 2022 года.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичный IT-сектор увеличил оборот до 2 триллионов рублей за первое полугодие 2024 года. По словам градоначальника, обороты нарастили как осуществляющие создание ПО и консалтинг в данной сфере компании, так и проектировщики совместно с разработчиками баз данных, хостинг-провайдерами и другими специалистами.

Мэр Москвы объяснил, что подобный рост спровоцирован активным развитием отечественных приложений и автоматизацией бизнес-процессов.