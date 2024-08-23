Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный ИТ-сектор увеличил оборот до 2 триллионов рублей за первое полугодие 2024 года, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам градоначальника, обороты нарастили как осуществляющие создание программного обеспечения и консалтинг в данной сфере компании, так и проектировщики совместно с разработчиками баз данных, хостинг-провайдерами, операторами web-платформ и другими специалистами. Мэр Москвы объяснил, что подобный рост спровоцирован активным развитием отечественных приложений и автоматизацией бизнес-процессов.



"Чтобы помочь сектору стабильно работать и своевременно реагировать на запросы рынка, разработаны разные меры поддержки – от налоговых льгот до упрощенной системы трудоустройства", – подчеркнул Собянин.

Ранее глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева отметила, что ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся в России отраслей. По ее словам, спрос на продукты работающих в этой области компаний находится на высоком уровне во всех секторах экономики страны. На Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране, добавляла она.

