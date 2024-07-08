Обороты ИТ-компаний Москвы выросли на 42%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обороты ИТ-сектора Москвы в период с января по апрель 2024 года достигли 1,3 триллиона рублей. Это на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023-го в сопоставимых ценах, рассказала заммэра, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Вице-мэр обратила внимание, что ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся в России отраслей. По ее словам, спрос на продукты работающих в этой области компаний находится на высоком уровне во всех секторах экономики страны.

Багреева отметила, что активное развитие происходит и в области пользовательских приложений, а также автоматизации бизнес-процессов. Вместе с тем наблюдается рост интереса к отечественным решениям.

"На Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране. За первые четыре месяца столичные ИТ-компании заработали 1,3 триллиона рублей – на 42% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Из этого объема 64% – более 805 миллиардов рублей – обеспечили разработчики программного обеспечения. Их обороты за год выросли на 32%. Оставшиеся 36% оборота отрасли, или около 446,5 миллиарда рублей, приходятся на проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов веб-платформ. Они увеличили показатель на 66%", – рассказала заммэра.

Она также уточнила, что доля крупных и средних компаний в обороте отрасли составляет 84%. В течение четырех месяцев им удалось заработать более триллиона рублей. Данная сумма на 43% превышает прошлогодний показатель того же периода.

При этом на малый ИТ-бизнес, работающий в Москве, приходится 16% отраслевого оборота, что равно 204 миллиардам рублей. По словам заммэра, за год оборот малых компаний сектора увеличился на 39%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что выручку удалось увеличить и столичным компаниям в сфере искусства. Их обороты выросли вдвое за три года – с 2,5 до 4,8 миллиарда рублей. Мэр подчеркнул, что развитие арт-индустрии в Москве стимулирует экономический рост и приток инвестиций, что позволяет городу создавать новые рабочие места.