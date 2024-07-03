Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на год продлят действие программ льготного кредитования для бизнеса и дополнительно поддержат экспортеров. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

С 2020 года помощью города воспользовались более 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что говорит о востребованности программы, объяснил мэр. Программа помогает бизнесу развиваться и стабилизировать цены для конечных потребителей.

В рамках программы, продолжил градоначальник, за поддержкой могут обратиться предприниматели, которые работают в одной из приоритетных отраслей экономики – производство, IT, инновации, экспорт и другие. Максимальный размер кредита составляет 30 миллионов рублей по льготной ставке 13%.

Также для предпринимателей из приоритетных отраслей доступны онлайн-кредиты по той же ставке на любые цели. Максимальный размер – пять миллионов рублей. Для получения займов нужны только паспорт и учредительные документы, объяснил Собянин.

Начинающие предприниматели – компании и ИП, которые работают меньше года, – могут получить кредиты по ставке 12%. Сумма займа не должна превышать пяти миллионов рублей, уточнил Собянин. Льготный кредит же выдадут под залог прав на интеллектуальную собственность. В этом случае процентная ставка при займе до 50 миллионов рублей составит 5%.

Для предпринимателей, которые реализуют товары на условиях отсрочки платежа, также предусмотрена поддержка, подчеркнул Собянин. Они могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 миллионов рублей при ставке 14% годовых.

Помимо этого, мэр отметил, что для экспортеров будет запущена новая программа поддержки, в рамках которой им будут доступны кредиты до 100 миллионов рублей под 10% годовых.

В 2023 году свыше пяти тысяч малых и средних предприятий получили поддержку от столичного правительства. Всего на эти цели из бюджета выделили более 34 миллиардов рублей. В данный момент в Москве разработаны шесть программ льготного кредитования.