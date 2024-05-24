Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 08:45

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Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

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Более пяти тысяч малых и средних предприятий получили поддержку от правительства Москвы в 2023 году. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

На помощь предпринимателям из бюджета было выделено свыше 34 миллиардов рублей. Столица стала одним из первых субъектов России, в котором были разработаны программы льготного кредитования. Всего таких программ шесть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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