Собянин: город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное правительство приняло решение об увеличении субсидии АНО "Московский экспортный центр". Полученные средства пойдут на продвижение товаров московских производителей за рубежом. Сергей Собянин подписал соответствующее постановление, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Градоначальник отметил, что дополнительные средства выделят в рамках взаимодействия с Российским экспортным центром. Одно из крупнейших мероприятий 2024 года – фестиваль-ярмарка отечественных товаров, который проходит с 16 по 26 мая в китайском Харбине в рамках Российско-Китайского Экспо, указал Собянин.

В материале отметили , что в 2024 году на зарубежных выставках Московский экспортный центр взял на себя расходы на аренду и застройку павильона под брендом Made in Moscow, логистику и таможенное оформление, организацию розничных продаж и культурной программы.

В рамках коллективного стенда Made in Moscow представят товары широкого потребления и пищевую продукцию 254 компаний. В специальных бизнес-миссиях поучаствуют 355 столичных предприятий.

Ранее мэр утвердил новые критерии получения городских мер поддержки промышленными предприятиями. По его словам, для получения поддержки объем выручки от производства в Москве за последний год должен составлять свыше восьми миллионов рублей, а размер фонда оплаты сотрудников, работающих на территории объектов недвижимости, – не менее 160 миллионов рублей в год.

Более того, продолжил Собянин, общий объем инвестиций в необоротные активы должен быть не меньше одного миллиарда рублей на один гектар земельных участков.