Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2023 году поддержку от города получили порядка пяти тысяч малых и средних предприятий в объеме 34,2 миллиарда рублей. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва стала первым субъектом РФ, где реализовали региональные программы льготного кредитования. С момента их запуска более 34 тысяч малых и средних предприятий смогли привлечь свыше 283 миллиардов рублей заемного финансирования.

Помимо этого, с 2022 года в столице реализуется программа льготного факторинга.

"Московские предприниматели заключили более 940 договоров факторинга на общую сумму свыше 54,8 миллиарда рублей. Объем фактического финансирования по заключенным договорам составил более 26,4 миллиарда рублей", – информировал Собянин.

В 2023 году более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались поддержкой Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Благодаря поручительствам в экономику Москвы привлекли более 66 миллиардов рублей. Всего же с начала работы фонда за его поддержкой обратились свыше 13 тысяч предпринимателей.

Еще одной мерой поддержки МСП является программа "Сделано в Москве". С помощью нее продукция предпринимателей продвигается на маркетплейсах, в торговых сетях, а также за рубежом.

Ранее первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов". Свою продукцию там представили более 20 столичных предпринимателей. В ассортименте представлены декор для дома, одежда, игрушки и сувениры, аксессуары – всего около 100 категорий товаров.

