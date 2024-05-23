Около 70 тысяч операций по лечению катаракты проведут в клиниках Москвы за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году в московских клиниках проведут около 70 тысяч операций по лечению катаракты, а срок ожидания операции сократится с нескольких месяцев до одного, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва значительно расширяет возможности для лечения этой патологии. Объемы хирургического лечения больных с катарактой вырастут более чем в полтора раза.

"Одна из ключевых наших задач – постоянное повышение доступности и эффективности специализированной медицинской помощи для жителей. Болезни органов зрения напрямую влияют на качество жизни людей старшего поколения, и такое заболевание, как катаракта, к сожалению, наиболее часто встречающееся у пожилых", – рассказала Ракова.

Она отметила, что, для того чтобы оказать медицинскую помощь большему количеству москвичей, более 26 тысяч операций по замене хрусталика проведут дополнительно. Это также позволит сократить сроки ожидания плановой госпитализации до одного месяца. До сих пор пациентам приходилось ждать в очереди от четырех месяцев до полугода.

Заммэра добавила, что москвичи смогут лечиться в городских специализированных офтальмологических центрах и отделениях многопрофильных стационаров, которые обеспечены всем необходимым для применения инновационных методов лечения и проведения высокотехнологичных операций.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили программу обязательного медицинского страхования (ОМС). В этом году объем специализированной помощи увеличили более чем в 1,5 раза.

В рамках ОМС также появилось больше операций, среди которых – оперативные методы борьбы с катарактой, протезирование суставов и имплантация кардиостимуляторов.

