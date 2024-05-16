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16 мая, 11:45

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Заммэра Анастасия Ракова рассказала об обновлении медицинских учреждений Москвы

Заммэра Анастасия Ракова рассказала об обновлении медицинских учреждений Москвы

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В Москве проходит масштабное обновление медицинских учреждений. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В рамках программы модернизации больницы и поликлиники оснащают современным оборудованием и реконструируют, открывают в них новые отделения. Также обновляют молочные кухни и благоустраивают территории медицинских учреждений.

Кроме того, экстренную помощь переводят на новый стандарт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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