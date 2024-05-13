13 мая, 16:45Город
Глава Депстроя Загрутдинов рассказал о строительстве флагманского центра ГКБ им Буянова
Флагманский центр в городской клинической больнице имени Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Также Загрутдинов объяснил, какие технологии используют при строительстве и сколько единиц медицинского оборудования поступит на вооружение.
Большое интервью с руководителем ведомства выйдет в понедельник, 13 мая, в эфире телеканала Москва 24.