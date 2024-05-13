Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:45

Город

Глава Депстроя Загрутдинов рассказал о строительстве флагманского центра ГКБ им Буянова

Глава Депстроя Загрутдинов рассказал о строительстве флагманского центра ГКБ им Буянова

"Мой район. Новости": более 8,5 тыс врачей прошли обучение в кадровом центре Минздрава

"Мой район. Новости": в Москве запустят новые производства лекарств

Медсестры рассказали о своей работе в московских больницах и поликлиниках

Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Время ожидания приема врача сократилось в московских поликлиниках с 30 минут до 7

Врачи новых приемных отделений больниц прошли обучение в кадровом центре Депздрава

Взрослые и детские поликлиники работают по измененному графику в длинные выходные

Новости часа: в Москве откроются еще два флагманских центра экстренной медпомощи

Около 140 поликлиник планируют обновить в Москве

Флагманский центр в городской клинической больнице имени Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Также Загрутдинов объяснил, какие технологии используют при строительстве и сколько единиц медицинского оборудования поступит на вооружение.

Большое интервью с руководителем ведомства выйдет в понедельник, 13 мая, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика