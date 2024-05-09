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Новости

09 мая, 13:00

Город

Столичные соцучреждения изменили график работы на майских выходных

Столичные соцучреждения изменили график работы на майских выходных

Столичные парковки изменили режим работы на майские выходные

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С 9 по 12 мая соцучреждения Москвы будут работать по особому графику. Так, взрослые поликлиники будут принимать пациентов 9 и 12 мая с 9:00 до 16:00, а 10 и 11 мая – 9:00 до 18:00.

В День Победы офисы МФЦ будут закрыты. В остальные дни график работы останется прежним: районные центры госуслуг открыты с 08:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00.

С 9 по 12 мая не работают детские сады, а у столичных ЗАГСов праздничный выходной будет только 9 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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