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Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен список из 500 пленных, которых киевский режим не хочет забирать в рамках обмена военнопленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

"На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных", – сообщила омбудсмен.

По словам Москальковой, эти люди могли бы вернуться домой, однако руководство страны с этим не спешит и выставляет все новые надуманные условия. Она надеется, что отправленный список поможет ускорить обменные процессы.

Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян уже опубликовала перечень из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать. По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский выбрал из них лишь 38 представителей бригады "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

