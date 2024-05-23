Посольство России: Лондон не уведомил о задержании подозреваемого в связях с РФ

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Великобритания не уведомляла посольство РФ в Лондоне о задержании 64-летнего мужчины, которого обвиняют в якобы имевшихся у него связях с Москвой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российское дипломатическое представительство.

По данным дипломатов, они видели сообщение от местной полиции, что был задержан гражданин Великобритании 1959 года рождения Говард Майкл Филлипс.

"Никакой дополнительной информацией по данному вопросу мы не располагаем", – добавили там.

О задержании и заключении под стражу 64-летнего жителя Харлоу стало известно 23 мая. Его обвинили в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией.

