03:15

Политика

Трамп заявил о приближении крупной армады кораблей США к Ирану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану приближается крупная армада американских военных кораблей. Об этом он сообщил во время выступления в штате Айова.

"Очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку", – цитирует лидера США ТАСС.

Он также в очередной раз заявил, что американские военные полностью уничтожили ядерные возможности Ирана в июне прошлого года.

Ранее Трамп сообщал, что военные США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана. Он не стал уточнять, какими станут следующие шаги американских властей в отношении Ирана, однако подчеркнул, что дипломатия все еще остается одним из вариантов.

В ответ на это в Тегеране посоветовали американским военнослужащим успеть попрощаться со своими семьями, если они совершат акт агрессии против Ирана.

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

