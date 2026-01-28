Причиной пожара на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могло стать замыкание

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание на автозаводе АГР (AGR Automotive Group) в Калуге могло возникнуть из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге днем 28 января. По предварительным данным, загорелся склад с пенопластом. Возникло два очага площадью 100 и 200 квадратных метров. Все сотрудники были эвакуированы.

Спустя время площадь возгорания увеличилась до 700 квадратных метров. Позднее пожар был локализован, а следом – ликвидирован.

В результате ЧП никто не пострадал. Производственный процесс на предприятии не нарушился. Специалисты провели замеры проб воздуха. Предварительно, на месте ЧП не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Прокуратура Калужской области начала проверку по факту случившегося.

