Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:03

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

ТАСС: особняк режиссера Бекмамбетова выставлен на продажу в Казани

В Казани выставили на продажу особняк, изъятый у режиссера Бекмамбетова – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Особняк XIX века, изъятый судом у режиссера Тимура Бекмамбетова, продадут на электронном аукционе. Начальная цена лота составляет 9,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения – Доме Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой 1873 года постройки. Объект находится на улице Марджани в Казани и включает в себя несколько помещений общей площадью свыше 200 квадратных метров.

Победитель торгов будет обязан провести восстановительные работы на объекте, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 миллиона рублей.

Торги организуют на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. В ходе проверки выяснилось, что особняк содержался бесхозяйственно. В частности, после пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные работы, полноценную реставрацию собственник не начал. После этого здание было законсервировано.

Сам Бекмамбетов не явился на судебное заседание. В конечном итоге суд постановил, что режиссер бездействовал и не принимал никаких мер по сохранению объекта культурного наследия.

В декабре 2022 года Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs, основанную в 1994 году в России, ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.

Стоимость сделки составила выручку компании за 2022 год, в которую вошли прокатные средства с "Елок-9", продажа прав на размещение фильмов киностудии на стриминговых площадках, онлайн-сервисах и других.

Читайте также


шоу-бизнесрегионы

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика