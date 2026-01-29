ТАСС: особняк режиссера Бекмамбетова выставлен на продажу в Казани

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Особняк XIX века, изъятый судом у режиссера Тимура Бекмамбетова, продадут на электронном аукционе. Начальная цена лота составляет 9,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения – Доме Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой 1873 года постройки. Объект находится на улице Марджани в Казани и включает в себя несколько помещений общей площадью свыше 200 квадратных метров.

Победитель торгов будет обязан провести восстановительные работы на объекте, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 миллиона рублей.

Торги организуют на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. В ходе проверки выяснилось, что особняк содержался бесхозяйственно. В частности, после пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные работы, полноценную реставрацию собственник не начал. После этого здание было законсервировано.

Сам Бекмамбетов не явился на судебное заседание. В конечном итоге суд постановил, что режиссер бездействовал и не принимал никаких мер по сохранению объекта культурного наследия.

В декабре 2022 года Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs, основанную в 1994 году в России, ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.

Стоимость сделки составила выручку компании за 2022 год, в которую вошли прокатные средства с "Елок-9", продажа прав на размещение фильмов киностудии на стриминговых площадках, онлайн-сервисах и других.