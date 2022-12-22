Режиссер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs, основанную в 1994 году в России, ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Рустамовой.

В киностудии были сняты отечественные картины "Ночной дозор", "Елки" и другие фильмы. По словам Рустамовой, стоимость сделки составила выручку компании за 2022 год, в которую вошли прокатные средства с "Елок-9", продажа прав на размещение фильмов киностудии на стриминговых площадках, онлайн-сервисах и других.

Как сообщила Рустамова, она и Асадов будут владеть компанией 50 на 50%. С Бекмамбетовым студия работает как с нанятым режиссером и автором сценария для фильма "Ходжа Насреддин".

При этом американский сегмент компании продолжит работу под эгидой Бекмамбетова. В дальнейшем обе компании могут быть переименованы.

Ранее Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы. Ограничение вступило в силу для телеканалов, входящих в состав Национальной медиагруппы.

Зрители телеканалов СТС, РЕН ТВ, "Домашний", "Пятый" не смогут посмотреть, например, сагу о Гарри Поттере или картину "Чудо-женщина".



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