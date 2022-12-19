Кинопроизводители смогут получить гранты в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Москва в 2023 году предложит гранты кинопроизводителям, показывающим образы столицы в киноискусстве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поддержку кинопроизводителям оказывает правительство Москвы и сеть кинотеатров "Москино". Подать заявку на получение грантов можно будет с 1 января.

Одним из важных условий отбора картин является наличие Москвы в кадре. Как минимум 10 процентов от общего хронометража картины, претендующей на грант, должны содержать эпизоды, снятые на территории московских общественных пространств, в парках и усадьбах, в которых рассказывается об исторической и культурной самобытности города и его архитектурном разнообразии.

Грант могут получить и фильмы, воссоздающие образ Москвы в павильонах кинопарка в Троицком округе, в павильонах киноконцерна "Мосфильм" и Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

За фильмы, снятые студентами профильных вузов и школ, можно будет получить от 150 тысяч до 450 тысяч рублей. Размер гранта за короткометражную картину составит от 2 до 4 миллионов рублей, а гранты за полнометражные фильмы и сериалы с завершенным сезоном будут варьироваться от 5 до 15 миллионов рублей. Картины, получившие на международных фестивалях первое место, получат поддержку в двойном размере.

Заявки на грант принимаются от зарегистрированных в России кинокомпаний, которые обязаны будут предоставить прокатное удостоверение. Исключением выступят студенческие работы и художественные сериалы. Фильмы также должны будут набрать определенное количество просмотров.

Заявки принимаются на сайте до 31 марта 2023 года. Там же можно ознакомиться с документами.

Поддержка кинопроизводителей была внедрена в 2019 году, соответствующее постановление было подписано Сергеем Собяниным после встречи с кинематографистами.

Гранты за 2 года программы получили 18 фильмов. Эксперимент организован департаментом культуры города Москвы, оператором выступает ГБУ "Москино".

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