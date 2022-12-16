16 декабря, 15:33M24.RU
Специалисты рассказали о жанровом и остросюжетном кино в РФ
16 декабря медиахолдинг "Цифровое Телевидение" при поддержке министерства культуры РФ провел конференцию, посвященную жанровому и остросюжетному кино "Лаборатория саспенса".
На обсуждении темы "7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах" выступили:
- заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Галина Сыцко;
- продюсер, генеральный директор киностудии "ВГИК-Дебют" Федор Попов;
- продюсер, руководитель студии CGF Александр Горохов;
- директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев;
- продюсер, исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов РФ, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), генеральный продюсер продюсерского центра "Мувистарт" Дмитрий Якунин;
- основатель киностудии "Класс коррекции", участник международных кинофестивалей, лауреат МКФ в Карловых Варах, режиссер фильмов "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" Иван И. Твердовский;
- заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение", киножурналист, продюсер, член экспертных советов министерства культуры РФ и Фонда кино Иван Кудрявцев;
- кинорежиссер Алексей Нужный.