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16 декабря, 15:33

M24.RU

Специалисты рассказали о жанровом и остросюжетном кино в РФ

Специалисты рассказали о жанровом и остросюжетном кино в РФ

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16 декабря медиахолдинг "Цифровое Телевидение" при поддержке министерства культуры РФ провел конференцию, посвященную жанровому и остросюжетному кино "Лаборатория саспенса".

На обсуждении темы "7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах" выступили:

  • заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Галина Сыцко;
  • продюсер, генеральный директор киностудии "ВГИК-Дебют" Федор Попов;
  • продюсер, руководитель студии CGF Александр Горохов;
  • директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев;
  • продюсер, исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов РФ, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), генеральный продюсер продюсерского центра "Мувистарт" Дмитрий Якунин;
  • основатель киностудии "Класс коррекции", участник международных кинофестивалей, лауреат МКФ в Карловых Варах, режиссер фильмов "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" Иван И. Твердовский;
  • заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение", киножурналист, продюсер, член экспертных советов министерства культуры РФ и Фонда кино Иван Кудрявцев;
  • кинорежиссер Алексей Нужный.
культуракинопресс-конференция
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