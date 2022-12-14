Музей Победы продлит время работы в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Музей Победы продлит время работы в период новогодних праздников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"С 24 декабря до 8 января главное здание музея на Поклонной горе будет открывать свои двери для гостей раньше, чем обычно, – с 09:30, а работать до 22:00. 31 декабря музей ждет гостей до 16:00 (кассы открыты до 14:00)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 1 января музей работать не будет.

Уточняется, что в новогодние праздники для посетителей будет работать экспозиция Зала исторической правды и мультимедийный зал "Лица Победы". Посмотреть можно будет коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе" в Зале славы, экспозиционные павильоны "Сопротивление фашизму" и "Мир после войны", выставки "Художник эпохи" и другие.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass подготовил маршруты в Подмосковье для прогулок в новогодние праздники. Пользователям доступны более 10 различных бесплатных маршрутов.

Граждане, в частности, смогут погулять по Коломне, Дмитрову, Звенигороду, Солнечногорску, Серпухову, Подольску и другим подмосковным городам.



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