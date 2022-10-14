"Программа наших передач": Кабачок "13 стульев"

"Кабачок 13 стульев" называют первым советским ситкомом, пионером отечественных мыльных опер. В истории телепередачи – 15 лет на вершине рейтинга, 133 выпуска, 145 часов эфирного времени, миллионы поклонников. У нее был статус самой смелой программы на советском телевидении.

Для жителей СССР легендарная программа стала виртуальным "окном в Европу". Как "Кабачок" подтачивал "железный занавес"? Почему культовых звезд программы, которых обожали зрители, отказывались снимать в своих фильмах советские режиссеры? Из-за чего закрыли "Кабачок" и почему попытки его возродить не увенчались успехом? Об этом – в "Программе наших передач".