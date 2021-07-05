"Вот это любовь!": Леонид Гайдай и Нина Гребешкова

Нина Гребешкова и Леонид Гайдай познакомились во ВГИКе. Оба студенты. Но она – звезда, за плечами четыре картины, ее даже узнавали на улицах. А он — вчерашний фронтовик, после ранения: худой, долговязый и невероятно талантливый.

Его талант как раз и привлек Нину. Как-то он попросил ее помочь с отрывком. Они репетировали, репетировали и вдруг в аудитории начало происходить какое-то волшебство. Потом он провожал ее домой по темной Москве. Однажды Гайдай заявил Гребешковой: "Что мы вск ходим и ходим? Давай поженимся". Об этом – в программе "Вот это любовь!".