Посвященная 85-летию Госавтоинспекции выставка открылась на станции метро "Выставочная"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На станции метро "Выставочная" открылась фотовыставка о службе сотрудников ГИБДД. Она посвящена 85-летию Госавтоинспекции, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.
"Днем и ночью, в стужу и зной сотрудники ГИБДД работают для безопасности каждого из нас: водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов", – говорится в сообщении.
Экспозицию можно посетить до 26 июля. На ней представлены работы двух фотографов – сотрудников Госавтоинспекции.
Ранее казанские автоинспекторы в честь 85-летия ГИБДД записали музыкальное видео с рэпом, танцами и фаер-шоу. Ролик снимали с разных ракурсов, используя дроны. Людям в соцсетях видео понравилось, многие пишут, что нужно отправлять музыкальных полицейских на "Евровидение".
Казанские автоинспекторы записали музыкальное видео в честь 85-летия ГИБДД
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