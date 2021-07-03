Посвященная 85-летию Госавтоинспекции выставка открылась на станции метро "Выставочная"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На станции метро "Выставочная" открылась фотовыставка о службе сотрудников ГИБДД. Она посвящена 85-летию Госавтоинспекции, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"Днем и ночью, в стужу и зной сотрудники ГИБДД работают для безопасности каждого из нас: водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов", – говорится в сообщении.

Экспозицию можно посетить до 26 июля. На ней представлены работы двух фотографов – сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее казанские автоинспекторы в честь 85-летия ГИБДД записали музыкальное видео с рэпом, танцами и фаер-шоу. Ролик снимали с разных ракурсов, используя дроны. Людям в соцсетях видео понравилось, многие пишут, что нужно отправлять музыкальных полицейских на "Евровидение".

