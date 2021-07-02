В Москве проходит фотовыставка, посвященная электрификации России

На Тверском бульваре проходит фотовыставка "От динамо-машин до электростанций", которая продлится до 1 августа. Проект приурочен к 100-летнему юбилею плана ГОЭЛРО и 170-летию со дня подписания первого российского контракта "Сименс и Гальске". Об этом сообщил организатор экспозиции – компания "Сименс Энергетика" – на своем сайте.

На выставке будут представлены уникальные исторические иллюстрации и снимки, которые расскажут о важных этапах превращения маленькой немецкой телеграфно-строительной фирмы "Сименс и Гальске" в большой мировой концерн. Сам проект посвящен истории создателей компании и их вкладу в развитие энергетики в России: от электрификации Москвы и Санкт-Петербурга в XIX веке до первых электростанций и инновационных изобретений, говорится на сайте.

Организаторы уверяют, что послушать экскурсию сможет любой желающий, нужно лишь навести камеру на QR-код под фото – и активируется аудиогид с подробным рассказом о каждом событии. Но будут проводиться и живые экскурсии, во время которых гостей ждет VR-прогулка по улицам Москвы и Санкт-Петербурга XIX века. Записаться на экскурсии, которые пройдут 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июля, можно на сайте компании.

Ранее на Чистопрудном бульваре открылась выставка фотографий Агентства городских новостей "Москва". В экспозицию "Москва. Энергия обновления" вошли снимки, сделанные за восемь лет работы портала.

