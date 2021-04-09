В США создали прототип стиральной машины для беспроводных наушников

Фото: kickstarter.com

В США разработали миниатюрную стиральную машину для беспроводных наушников, создатели обещают, что девайс сможет полностью их дезинфицировать за две минуты. Разработка, получившая название Cardlax EarBuds Washer, была представлена на краудфандинговом портале Kickstarter.

Прежде чем поместить наушники в барабан машинки, необходимо очистить от грязи труднодоступные места гарнитуры при помощи автоматической щетки. Затем наушники проходят обработку спиртовым раствором внутри специального отсека.

Первоначально на внедрение девайса в производство разработчики просили 5 тысяч долларов, но за несколько дней им удалось собрать более 28 тысяч долларов. Ожидается, что стиральная машинка поступит в продажу в июне, ее стоимость составит 40 долларов, что примерно соответствует 3 тысячам рублей по текущему курсу.

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